В разных районах Николаева звучат взрывы – мэр
17.08.2022, 02:56
Иллюстративное фото ГСЧС в Николаевской области
Ночью 17 августа российские оккупанты снова обстреливают Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал Сенкевич в 02:01.
Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 01:57.
Через некоторое время Сенкевич сообщил, что в городе временно не работают линии экстренных служб 101 и 112.
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