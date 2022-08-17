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В разных районах Николаева звучат взрывы – мэр

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 02:56
В разных районах Николаева звучат взрывы – мэр - Фото
Иллюстративное фото ГСЧС в Николаевской области

Ночью 17 августа российские оккупанты снова обстреливают Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал Сенкевич в 02:01.

Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 01:57.

Через некоторое время Сенкевич сообщил, что в городе временно не работают линии экстренных служб 101 и 112. 

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Наталия Медведева
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Николаев обстрел
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