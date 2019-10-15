В регионах Украины откроют офисы евроинтеграции: зачем

В регионах Украины планируется открывать офисы евроинтеграции. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что в этих офисах украинцы смогут получать консультативную помощь, посещать просветительские мероприятия, узнать, как малому производителю найти партнера по торговле в ЕС. В частности, там будет предоставляться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.
По словам вице-премьера, сначала планируется открыть офисы в восточных и южных регионах, поскольку именно там, нужно в первую очередь вести просветительскую работу относительно ценностей и преимуществ европейской и евроатлантической интеграции. Первыми городами, где появятся такие офисы, станут Херсон и Харьков.
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