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В регионах Украины откроют офисы евроинтеграции: зачем

В регионах Украины откроют офисы евроинтеграции: зачем - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.10.2019, 19:25

Первыми городами, где появятся такие офисы, станут Херсон и Харьков

В регионах Украины планируется открывать офисы евроинтеграции. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что в этих офисах украинцы смогут получать консультативную помощь, посещать просветительские мероприятия, узнать, как малому производителю найти партнера по торговле в ЕС. В частности, там будет предоставляться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

По словам вице-премьера, сначала планируется открыть офисы в восточных и южных регионах, поскольку именно там, нужно в первую очередь вести просветительскую работу относительно ценностей и преимуществ европейской и евроатлантической интеграции. Первыми городами, где появятся такие офисы, станут Херсон и Харьков.

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дмитрий кулеба евроинтеграция
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