Кулеба: СНГ - это клуб неудачников

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Союз независимых государств ни на что не способен, а потому не может создать препятствий для евроинтеграции нашей страны. Об этом Кулеба заявил в интервью Европравде.

"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", - заявил вице-министр.

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Отвечая на вопрос о том, не мешает ли этот клуб евроинтеграции Украины, Кулеба сказал: "Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен".

Также вице-министр выразил мысль, что Украине необходимо выйти из сферы интересов России: "Прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить".

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