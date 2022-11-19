В результате удара по армии РФ у Скадовска более 100 оккупантов убито и ранено – Генштаб

Удар Сил обороны Украины по скоплению российских войск в районе Скадовска Херсонской области вывел из строя более 100 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 19 ноября.

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Как отмечается, подтверждены результаты удара по району сосредоточения противника в селе Михайловка Скадовского района.

По информации Генштаба ВСУ, потери личного состава у россиян составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными – их отвезли в медицинские учреждения во временно оккупированный Крым.

По уточненной информации ВСУ, в период с 10 по 16 ноября, в Горловку из направления Майорска, в медицинские учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых – недавно мобилизованные.

18 ноября британская разведка предположила, что Россия перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута в Донецкой области.

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Наталія Медведєва

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