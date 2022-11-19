Россияне пытаются наступать на Донбассе, отражены атаки врага на шести участках – Генштаб

Российские оккупанты продолжают попытки наступать на трех направлениях на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 19 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили вражеский пункт управления, более 12 районов сосредоточения войск и средство противовоздушной обороны оккупантов.

18 ноября британская разведка предположила, что Россия перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута в Донецкой области.

По информации ВСУ, на восточном фронте сейчас сосредоточена группировка российских войск численностью более 130 000 оккупантов.

Читайте также: На Донбассе жесточайшие бои, на отдельных участках готовим будущие успехи – Зеленский

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.