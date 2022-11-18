В Донецкой области продолжаются жесточайшие бои, только за прошедшие сутки там отбито около сотни российских атак. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент выразил глубокую признательность всем бойцам, которые стойко держат оборону.

"Ни на одном из участков фронта не уступаем врагу, везде отвечаем, везде держим позиции. На отдельных участках подготавливаем будущие успехи", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру преодолеваются благодаря значительным усилиям энергетиков и что регионов с аварийными отключениями становится с каждым днем меньше, хотя они все еще остаются в Киевской и Одесской областях.

Президент также отчитался о сегодняшнем выступлении перед студентами Ирландии, переговорах о продленной "зерновой инициативе" и перспективах ее расширения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и встрече в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

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Сергій Бережний

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