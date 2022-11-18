UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе жесточайшие бои, на отдельных участках готовим будущие успехи – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 23:43
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС

В Донецкой области продолжаются жесточайшие бои, только за прошедшие сутки там отбито около сотни российских атак. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент выразил глубокую признательность всем бойцам, которые стойко держат оборону.

"Ни на одном из участков фронта не уступаем врагу, везде отвечаем, везде держим позиции. На отдельных участках подготавливаем будущие успехи", – сказал Зеленский.  

Он сообщил, что последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру преодолеваются благодаря значительным усилиям энергетиков и что регионов с аварийными отключениями становится с каждым днем меньше, хотя они все еще остаются в Киевской и Одесской областях.  

Президент также отчитался о сегодняшнем выступлении перед студентами Ирландии, переговорах о продленной "зерновой инициативе" и перспективах ее расширения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и встрече в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. 

Читайте также: Зеленский сказал, что не испытывает давления во время войны. Упомянул Путина и его возраст 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 