Зеленский сказал, что не испытывает давления во время войны. Упомянул Путина и его возраст
Президент Владимир Зеленский заявил, что не испытывает психологического давления во время войны. Об этом он сказал во время общения со студентами Ирландии.
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В ответ на вопрос, как он справляется с психологическим давлением во время войны, Зеленский ответил, что для него "это не давление".
"Я достаточно спокойный человек. Не каждый день, конечно, но мое окружение и моя команда об этом знают. Бывают разные моменты, откровенно говоря", — сказал президент.
Он отметил, что украинцы пережили много вызовов на протяжении сотен лет, а сегодня страна борется за свою независимость.
Глава государства подчеркнул, что о том, как справляться с психологическим давлением, должны думать Россия и диктатор Владимир Путин.
"Да и просто с давлением, потому что годы уже не те", — резюмировал он.
- Также Зеленский заявил, что изначально мысль о полномасштабном вторжении России для многих украинцев была "шоком", однако "в какой-то момент", до 24 февраля 2022-го, уже было абсолютно понятно, что это вопрос времени.
- Он считает, что очень немногие страны мира могли бы защищаться так же интенсивно, как это делает сегодня Украина.
- Президент заявил, что не думает о будущем России, так как этот вопрос для него не в приоритете, а "для спокойствия" самих россиян, по его мнению, им было бы лучше, чтобы украинцы вообще не думали о том, что будет с РФ.
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