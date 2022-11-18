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Зеленский сказал, что не испытывает давления во время войны. Упомянул Путина и его возраст

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 22:56
Зеленский сказал, что не испытывает давления во время войны. Упомянул Путина и его возраст - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не испытывает психологического давления во время войны. Об этом он сказал во время общения со студентами Ирландии.

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В ответ на вопрос, как он справляется с психологическим давлением во время войны, Зеленский ответил, что для него "это не давление".

"Я достаточно спокойный человек. Не каждый день, конечно, но мое окружение и моя команда об этом знают. Бывают разные моменты, откровенно говоря", — сказал президент.

Он отметил, что украинцы пережили много вызовов на протяжении сотен лет, а сегодня страна борется за свою независимость. 

Глава государства подчеркнул, что о том, как справляться с психологическим давлением, должны думать Россия и диктатор Владимир Путин.

"Да и просто с давлением, потому что годы уже не те", — резюмировал он. 

Читайте также: Зеленский о дальнейшем наступлении ВСУ: Это не Москва, нас интересуют территории Украины 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин
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