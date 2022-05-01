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В РФ назвали приезд Джоли во Львов популизмом. МИД Украины ответил

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 19:53
В РФ назвали приезд Джоли во Львов популизмом. МИД Украины ответил - Фото
Фото: EPA

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попыталась дискредитировать приезд посла доброй воли ООН Анджелины Джоли во Львов. Она заявила, что актрису "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации граждан из Мариуполя. Украинский МИД в ответ посоветовал России заняться импортозамещением звезд.

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Захарова написала в своем Telegram-канале, что Украина якобы "позвонила самому раскрученному представителю всего на свете", чтобы продать "обывателю" новость о том, что "всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине". "Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от Азовстали. Такие попытки "перебить повестку" очень легко считываются, они наивны и примитивны. Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм", – заявила Захарова.

Она даже попыталась сравнить Джоли с Иосифом Кобзоном: мол, он "вел переговоры с террористами на Дубровке" и "по-настоящему рисковал жизнью".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на заявления Захаровой ироническим постом в Facebook.

"Нравится, не нравится, а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего на свете", а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – написал Николенко.

Он добавил, что мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины, и реабилитироваться в глазах международного творческого сообщества теперь для РФ несбыточная мечта.

"Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряда Путина", – пошутил Николенко.

Андрей Водяный
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Мария Захарова Анджелина Джоли олег николенко
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