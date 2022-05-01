В РФ назвали приезд Джоли во Львов популизмом. МИД Украины ответил
Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попыталась дискредитировать приезд посла доброй воли ООН Анджелины Джоли во Львов. Она заявила, что актрису "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации граждан из Мариуполя. Украинский МИД в ответ посоветовал России заняться импортозамещением звезд.
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Захарова написала в своем Telegram-канале, что Украина якобы "позвонила самому раскрученному представителю всего на свете", чтобы продать "обывателю" новость о том, что "всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине". "Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от Азовстали. Такие попытки "перебить повестку" очень легко считываются, они наивны и примитивны. Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм", – заявила Захарова.
Она даже попыталась сравнить Джоли с Иосифом Кобзоном: мол, он "вел переговоры с террористами на Дубровке" и "по-настоящему рисковал жизнью".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на заявления Захаровой ироническим постом в Facebook.
"Нравится, не нравится, а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего на свете", а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – написал Николенко.
Он добавил, что мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины, и реабилитироваться в глазах международного творческого сообщества теперь для РФ несбыточная мечта.
"Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряда Путина", – пошутил Николенко.
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