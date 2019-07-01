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01.07.2019, 15:02

В РФ заявили, что Украина может изменить свой ответ о моряках

В РФ заявили, что Украина может изменить свой ответ о моряках - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В МИД России говорят, что украинские власти могут изменить ответ на их предложение о пленных моряках

Украинские власти, несмотря на первоначальный негативный ответ, могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - сказал он.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения, как пояснили в украинском ведомстве, – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД не уведомил его об этой ноте и отчитал за это главу ведомства Павла Климкина. Сегодня президент направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности. 

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Теги: мид рф, украинские моряки, григорий карасин
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