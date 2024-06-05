В Риге полиция задержала британцев, сорвавших украинский флаг и бросивших его через забор

Флаг Украины (Иллюстративное фото: EPA)

В столице Латвии два британских туриста сорвали со здания украинский флаг. Правоохранители задержали нарушителей. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на информационное агентство LETA.

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По информации издания, в ночь на 2 июня работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на видеокамерах двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг. Через некоторое время этот флаг был брошен через забор.

Оба мужчины сразу покинули место происшествия. Информация была передана экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал город. Через несколько минут полицейские встретили у Рижского замка мужчин, подходивших под описание. В ходе проверки данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании, которые до этого употребляли алкоголь, сообщили журналисты.

Туристы утверждали, что нашли флаг на улице. Однако полицейские установили, что мужчины сорвали флаг со здания на бульваре Аспазияс в центре Риги. Оба мужчины были переданы государственной полиции для "проведения процессуальных действий".