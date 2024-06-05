У Ризі поліція затримала двох британців, які зірвали український прапор і кинули його через паркан

Прапор України (Ілюстративне фото: EPA)

У столиці Латвії двоє британських туристів зірвали з будівлі український прапор. Правоохоронці затримали порушників. Про це повідомило видання Delfi з посиланням на інформаційне агентство LETA.

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За інформацією видання, у ніч проти 2 червня працівники центру відеоспостереження Ризької муніципальної поліції помітили на відеокамерах двох чоловіків, один із яких ніс у руках український прапор. Через деякий час цей прапор було кинуто через паркан.

Обидва чоловіки одразу залишили місце події. Інформація була передана екіпажу муніципальної поліції, що вночі патрулював місто. За кілька хвилин поліціянти зустріли біля Ризького замку чоловіків, які підходили під опис. Під час перевірки даних з'ясувалося, що чоловіки є громадянами Великої Британії, які до цього вживали алкоголь, повідомили журналісти.

Туристи стверджували, що знайшли прапор на вулиці. Однак поліціянти встановили, що чоловіки зірвали прапор з будівлі на бульварі Аспазіяс, що в центрі Риги. Обох чоловіків передали державній поліції для "проведення процесуальних дій".