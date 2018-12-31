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31.12.2018, 17:35

В Росии увеличили срок временного пребывания для жителей ОРДЛО

В Росии увеличили срок временного пребывания для жителей ОРДЛО - Фото
Дмитрий Медведев (фото - Getty Images)

Страна-агрессор хочет увеличить срока временного пребывания украинцев с оккупированных ею территорий

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания на территории РФ для граждан Украины, постоянно проживающих на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается "увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".

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Ранее этот срок составлял 90 дней.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который дал ему право выбирать категории граждан, для которых будет упрощено получение российского гражданства

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Теги: война, ордло, Дмитрий Медведев
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