В Росии увеличили срок временного пребывания для жителей ОРДЛО

Дмитрий Медведев (фото - Getty Images)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания на территории РФ для граждан Украины, постоянно проживающих на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается "увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".

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Ранее этот срок составлял 90 дней.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который дал ему право выбирать категории граждан, для которых будет упрощено получение российского гражданства.