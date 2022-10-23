В России горел пороховой завод, был взрыв. Там делали заряды для РСЗО – Стратком ВСУ

В российской Перми горел пороховой завод, на котором делали заряды для реактивных систем залпового огня. Об этом сообщают Стратком ВСУ, пермские СМИ и сообщества в соцсетях.

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На заводе производились заряды к РСЗО "Град", "Смерч" и комплексам ПВО – на нем произошел взрыв с пожаром, пишет Стратком. Минимум два человека погибли, есть раненые, нескольких сотрудников ищут под завалами.

Как отмечает Стратком, российские СМИ писали, что завод работал в три смены для обеспечения боеприпасами армию РФ.

22 октября в российском городе Шебекино напротив украинского Волчанска прогремели взрывы: 15 000 россиян были без света.

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Марко Сировой

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