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В российском городе напротив Волчанска взрывы: 15 000 россиян сидят без света – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 16:05
Фото: прес-служба губернатора
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В Белгородской области России "обстрелян" приграничный город Шебекино, местные власти утверждают, что в результате "почти 15 000 человек отключены от электроэнергии".

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Утверждается, что взрывы и разрушения – якобы от попадания снарядов.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не уточняет, кто "обстрелял" город, как и не сообщил, какие именно объекты подверглись "атаке".

Украина не подтверждает и не отрицает причастность к обстрелам прифронтовых объектов в РФ.

Эта российская область, которая является главным плацдармом для российских оккупантов на Харьковском направлении фронта, подвергается обстрелам/взрывам практически с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Армия РФ ежедневно бьет ракетами из Белгородской области из С-300 и других комплексов по территории Харьковской области и самому областному центру.

Сегодня, 22 октября, Украина вновь подверглась массированному ракетному обстрелу россиян. Без света остались 1,5 млн человек в семи областях.

  • 14 октября в Шебекино горела подстанция, тогда от электроэнергии были отключены более 2000 жителей, также были перебои с водой.
  • 19 октября в Белгороде горела подстанция "Южная", некоторые жилые дома остались без электричества.
  • 21 октября в Шебекино снова было "громко" и начался пожар.
Євген Пилипенко
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война шебекино Белгородская область
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