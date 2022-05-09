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В России на пропагандистском канале показали Бонни и Клайда вместо фронтовиков – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 22:26
В России на пропагандистском канале показали Бонни и Клайда вместо фронтовиков – фото - Фото
Фото - скриншот видео

В России на пропагандистском Первом канале во время концерта к 9 мая показали на экране американских грабителей Бонни и Клайда вместо фронтовиков. Фото опубликовал ресурс Медуза.

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Снимок появился на экране, когда певица Зара пела песню "Если б не было войны".

Организаторы планировали показать пары, которые разлучила война. Но, помимо остальных, показали случайное фото из интернета, на котором запечатлены известные американские грабители Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, действовавшие во времена Великой депрессии – задолго до Второй мировой войны.

Скриншот – Медуза

Скриншот – Википедия

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Яна Катасонова
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9 мая пропагандисты
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