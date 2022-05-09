В России на пропагандистском канале показали Бонни и Клайда вместо фронтовиков – фото

В России на пропагандистском Первом канале во время концерта к 9 мая показали на экране американских грабителей Бонни и Клайда вместо фронтовиков. Фото опубликовал ресурс Медуза.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Снимок появился на экране, когда певица Зара пела песню "Если б не было войны".

Организаторы планировали показать пары, которые разлучила война. Но, помимо остальных, показали случайное фото из интернета, на котором запечатлены известные американские грабители Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, действовавшие во времена Великой депрессии – задолго до Второй мировой войны.

Читайте также: Фридман, Скабеева, Песков. Российские олигархи и пропагандисты попали под санкции ЕС

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.