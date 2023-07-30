В России под Таганрогом упал беспилотник, взрывом в округе вырубило свет – видео

Неподалеку от Таганрога возле хутора Дарагановка Ростовской области упал и взорвался неизвестный беспилотник, взрыв привел к отключению электричества в ближайших населенных пунктах. В местных интернет-пабликах публикуют видео последствий взрыва.

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Как сообщается, возле хутора Дарагановка, который находится в четырех км от Таганрога, на шоссе упал и взорвался неизвестный беспилотник.

По словам местных жителей, после взрыва у них исчезло электричество, а на шоссе начался пожар.

Информации о пострадавших и ущербе от взрыва пока нет.

В сети высказываются предположения, что упавший беспилотник – разведывательный российский "Орлан" или "Форпост". Такие машины были замечены OSINT-исследователями на расположенном поблизости от места падения аэродроме РФ.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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