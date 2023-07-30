В России под Таганрогом упал беспилотник, взрывом в округе вырубило свет – видео
Неподалеку от Таганрога возле хутора Дарагановка Ростовской области упал и взорвался неизвестный беспилотник, взрыв привел к отключению электричества в ближайших населенных пунктах. В местных интернет-пабликах публикуют видео последствий взрыва.
Как сообщается, возле хутора Дарагановка, который находится в четырех км от Таганрога, на шоссе упал и взорвался неизвестный беспилотник.
По словам местных жителей, после взрыва у них исчезло электричество, а на шоссе начался пожар.
Информации о пострадавших и ущербе от взрыва пока нет.
В сети высказываются предположения, что упавший беспилотник – разведывательный российский "Орлан" или "Форпост". Такие машины были замечены OSINT-исследователями на расположенном поблизости от места падения аэродроме РФ.
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