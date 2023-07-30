У Росії під Таганрогом впав безпілотник, вибухом в окрузі вимкнуло світло

Неподалік Таганрога біля хутора Дараганівка Ростовської області впав і вибухнув невідомий безпілотник, вибух спричинив відключення електрики в найближчих населених пунктах. У місцевих інтернет-пабліках публікують відео наслідків вибуху.

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Як повідомляється, біля хутора Дараганівка, що за чотири кілометри від Таганрога, на шосе впав і вибухнув невідомий безпілотник.

За словами місцевих жителів, після вибуху у них зникла електрика, а на шосе почалася пожежа.

Інформації про постраждалих та збитках від вибуху поки що немає.

У мережі висловлюються припущення, що безпілотник, що впав, – розвідувальний російський "Орлан" або "Форпост". Такі машини були помічені OSINT-дослідниками на розташованому поблизу місця падіння аеродромі РФ.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакувало два дрони, які нібито вдалося відобразити засобам радіоелектронної боротьби, але при цьому вони потрапили в хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

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