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У Росії під Таганрогом впав безпілотник, вибухом в окрузі вимкнуло світло

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 22:22
У Росії під Таганрогом впав безпілотник, вибухом в окрузі вимкнуло світло - Фото
Фото - скріншот

Неподалік Таганрога біля хутора Дараганівка Ростовської області впав і вибухнув невідомий безпілотник, вибух спричинив відключення електрики в найближчих населених пунктах. У місцевих інтернет-пабліках публікують відео наслідків вибуху.

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Як повідомляється, біля хутора Дараганівка, що за чотири кілометри від Таганрога, на шосе впав і вибухнув невідомий безпілотник.

За словами місцевих жителів, після вибуху у них зникла електрика, а на шосе почалася пожежа.

Інформації про постраждалих та збитках від вибуху поки що немає.

Дрон, що впав під Таганрогом (Фото – Telegram ВЧК-ОГПУ)

У мережі висловлюються припущення, що безпілотник, що впав, – розвідувальний російський "Орлан" або "Форпост". Такі машини були помічені OSINT-дослідниками на розташованому поблизу місця падіння аеродромі РФ.

Розвідувальні дрони РФ на аеродромі біля Таганрога (Фото – Twitter Coupsure)

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакувало два дрони, які нібито вдалося відобразити засобам радіоелектронної боротьби, але при цьому вони потрапили в хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
Сергій Бережний
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БПЛАдронтаганрог
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