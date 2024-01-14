В России серьезный кризис гражданского здравоохранения из-за войны – разведка Британии
Гражданская система здравоохранения в России испытывает серьезные проблемы из-за последствий вторжения в Украину, и россияне чувствуют это на себе. Об этом упоминается в очередной сводке разведки Великобритании.
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Влияние войны на состояние российского здравоохранения, вероятно, уже стала ощутима для населения страны-агрессора, считают аналитики.
Они отмечают, что российские медиа сообщают о росте очередей в больницах, появлении дефицита медикаментов и включая широко применяемые антибиотики.
Британская разведка считает, что власти России вынуждены снижать поддержку гражданского здравоохранения по всей стране из-за крупных незапланированных расходов на военную медицину.
- Британская разведка считает, что атака ВСУ по российским военным целям в Крыму 4 января "снизила готовность и покрытие российской ПВО в Крымском регионе".