В России серьезный кризис гражданского здравоохранения из-за войны – разведка Британии
Иллюстративное фото (Фото - EPA)

Гражданская система здравоохранения в России испытывает серьезные проблемы из-за последствий вторжения в Украину, и россияне чувствуют это на себе. Об этом упоминается в очередной сводке разведки Великобритании.      

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Влияние войны на состояние российского здравоохранения, вероятно, уже стала ощутима для населения страны-агрессора, считают аналитики.

Они отмечают, что российские медиа сообщают о росте очередей в больницах, появлении дефицита медикаментов и включая широко применяемые антибиотики. 

Британская разведка считает, что власти России вынуждены снижать поддержку гражданского здравоохранения по всей стране из-за крупных незапланированных расходов на военную медицину.   

Инфограафика – X (Twitter) Ministry of Defence
Инфограафика – X (Twitter) Ministry of Defence
  • Британская разведка считает, что атака ВСУ по российским военным целям в Крыму 4 января "снизила готовность и покрытие российской ПВО в Крымском регионе".
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