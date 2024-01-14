У Росії серйозна криза цивільної охорони здоров'я через війну – розвідка Британії

Влада РФ змушена знижувати підтримку цивільної охорони здоров'я у всій країні через великі незаплановані витрати на військову медицину

Ілюстративне фото (Фото - EPA)

Цивільна система охорони здоров'я в Росії має серйозні проблеми через наслідки вторгнення в Україну, і росіяни відчувають це на собі. Про це згадується у черговому зведенні розвідки Великої Британії.

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Вплив війни на стан російської охорони здоров'я, ймовірно, вже став відчутним для населення країни-агресора, вважають аналітики.

Вони зазначають, що російські медіа повідомляють про зростання черг у лікарнях, появу дефіциту медикаментів, включно з антибіотиками, які широко застосовуються.

Британська розвідка вважає, що влада Росії змушена знижувати підтримку цивільної охорони здоров'я у всій країні через великі незаплановані витрати на військову медицину.

Інфографіка – X (Twitter) Ministry of Defence