У Росії серйозна криза цивільної охорони здоров'я через війну – розвідка Британії
Цивільна система охорони здоров'я в Росії має серйозні проблеми через наслідки вторгнення в Україну, і росіяни відчувають це на собі. Про це згадується у черговому зведенні розвідки Великої Британії.
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Вплив війни на стан російської охорони здоров'я, ймовірно, вже став відчутним для населення країни-агресора, вважають аналітики.
Вони зазначають, що російські медіа повідомляють про зростання черг у лікарнях, появу дефіциту медикаментів, включно з антибіотиками, які широко застосовуються.
Британська розвідка вважає, що влада Росії змушена знижувати підтримку цивільної охорони здоров'я у всій країні через великі незаплановані витрати на військову медицину.
- Британська розвідка вважає, що атака ЗСУ по російських військових цілях у Криму 4 січня "зменшила готовність і покриття російської ППО в Кримському регіоні".