Британська розвідка про атаку ЗСУ по Криму: Реакція РФ підтверджує успіх операції

Аналітики вважають, що атака України по військових цілях РФ у Криму 4 січня "зменшила готовність і покриття російської ППО в Кримському регіоні"

Ілюстративне зображення (Фото - PLanet)

Атака ЗСУ військових об'єктів РФ у тимчасово окупованому Криму підтвердила, що російські системи ППО малоефективні, а обстріл міст України у відповідь показав, що удар ЗСУ був успішним. Таку думку висловили розвідслужби Великої Британії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Британська розвідка вважає, що комбінована ракетно-дронова атака Сил оборони України по російських військових цілях у Криму 4 січня "зменшила готовність і покриття російської протиповітряної оборони в Кримському регіоні".

У відповідь Росія завдала масованих ударів по містах України 8 січня, зокрема по Кривому Розі та Запоріжжю, зазначили у Британії.

У розвідці вважають, що все це "знов показує неефективність російської ППО в частині прикриття ключових локацій навіть попри режим підвищеної готовності. Масштаби російського удару у відповідь можуть розглядатися як показник рівня успіху, який принесли дії ЗСУ 4 січня".

Інфографіка – X (Twitter) Ministry of Defence

4 січня 2024 року Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора. Це згодом підтвердили супутникові знімки.

Читайте також: Z-канали розігнали "смерть" Герасимова у Криму. Буданов не підтвердив