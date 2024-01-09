Британская разведка об атаке ВСУ по Крыму: Реакция РФ подтверждает успех операции
Атака ВСУ военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму подтвердила, что российские системы ПВО малоэффективны, а ответный обстрел городов Украины показал, что удар ВСУ был успешным. Такое мнение озвучили разведслужбы Великобритании.
Британская разведка считает, что комбинированная ракетно-дроновая атака Сил обороны Украины по российским военным целям в Крыму 4 января "снизила готовность и покрытие российской противовоздушной обороны в Крымском регионе".
В ответ Россия нанесла массированные удары по городам Украины 8 января, в том числе по Кривому Рогу и Запорожью, отметили в Британии.
В разведке полагают, что все это "снова показывает неэффективность российской ПВО в части прикрытия ключевых локаций даже несмотря на режим повышенной готовности. Масштабы российского ответного удара могут рассматриваться как показатель уровня успеха, который принесли действия ВСУ 4 января".
- 4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".
- В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора. Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.
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