В России уволили генерала ФСБ за утечку информации и "сожаление" о начале войны – Insider

В России уволили начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Возможные причины – частые утечки информации и недовольство войной против Украины. Об этом сообщает The Insider.

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Как отмечается, в подчинении у генерала Черновольцева находились 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Кроме того, по информации The Insider, Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, а сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя, как отмечает The Insider, сотрудникам ФСБ такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина.

Другой сотрудник ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции" в Украине и в компании друзей "не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

В начале октября сообщалось, что сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ сбежали во Францию и дают показания.

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Наталія Медведєва

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