В России уволили генерала ФСБ за утечку информации и "сожаление" о начале войны – Insider
В России уволили начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Возможные причины – частые утечки информации и недовольство войной против Украины. Об этом сообщает The Insider.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, в подчинении у генерала Черновольцева находились 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.
Кроме того, по информации The Insider, Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, а сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.
По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя, как отмечает The Insider, сотрудникам ФСБ такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.
Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина.
Другой сотрудник ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции" в Украине и в компании друзей "не раз говорил, что все зашло слишком далеко".
- В начале октября сообщалось, что сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ сбежали во Францию и дают показания.
Читайте также: "Проникли в ряды ФСБ". И. о. главы СБУ рассказал о задержании начальника Крымского главка
Комментарии