UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России уволили генерала ФСБ за утечку информации и "сожаление" о начале войны – Insider

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 12:52
В России уволили генерала ФСБ за утечку информации и
Иллюстративное фото: EPA

В России уволили начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Возможные причины – частые утечки информации и недовольство войной против Украины. Об этом сообщает The Insider.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в подчинении у генерала Черновольцева находились 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Кроме того, по информации The Insider, Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, а сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя, как отмечает The Insider, сотрудникам ФСБ такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных Путина.

Другой сотрудник ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции" в Украине и в компании друзей "не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

  • В начале октября сообщалось, что сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ сбежали во Францию и дают показания.

Читайте также: "Проникли в ряды ФСБ". И. о. главы СБУ рассказал о задержании начальника Крымского главка

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война фсб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 