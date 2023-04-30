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В России заменили "палача Мариуполя" Мизинцева на посту замминистра обороны

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 16:08
В России заменили
Михаил Мизинцев (Фото - mil.ru)

Пресс-служба министерства обороны страны-агрессора официально сообщила о назначении заместителем по материально-техническому обеспечению генерал-полковника Алексея Кузьменкова. До этого пост занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев, который заслужил прозвище "мясником Мариуполя".

Ведомство Сергея Шойгу официально подтвердило сообщения российских пропагандистов о смещении Мизинцева с должности замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению. 

До назначения начальником службы тыла генерал Мизинцев командовал штурмом и уничтожением Мариуполя, за который получил прозвище "мясник Мариуполя" и попал под санкции стран Запада.

В августе 2021 года Офис генпрокурора уведомил Мизинцева о подозрении в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве. По данным прокуратуры, Мизинцев с августа 2012 года по декабрь 2014 года занимал должность начальника центрального командного пункта Генштаба ВС РФ и несет ответственность за организацию вероломного убийства украинских военных возле Иловайска.

Мизинцев стал уже вторым после начала полномасштабного вторжения России в Украину уволенным замом Шойгу по тыловому обеспечению.

Сменивший Мизинцева в должности генерал-полковник Кузьменков ранее был заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова, а до того заместителем командующего Южным военным округом РФ.

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Сергій Бережний
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Михаил Мизинцев
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