Прокуратура Украины собрала досье на 600 командиров РФ, включая Путина – Guardian

Прокурора Украины показала журналистам The Guardian составленную следователями диаграмму ответственности 600 лиц из военного и политического командования страны-агрессора за военные преступления.

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Прокуроры рассказали журналистам, что построили наглядную схему ответственности 600 представителей российского командования, которая в итоге заняла площадь четыре на полтора метра.

На диаграмме размещены имена и фотографии подозреваемых в причастности к военным преступлениям россиян в Украине, на которых открыли уголовные производства. Во главе схемы размещен российский диктатор Владимир Путин (в виде "фотожабы" в нацистской форме), в ней также присутствуют глава минобороны РФ Сергей Шойгу, глава генштаба Валерий Герасимов и несколько сотен представителей российского военного командования.

Как рассказал журналистам глава прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков, досье начали создавать в 2022 году и продолжают еженедельно обновлять.

В публикации The Guardian отдельные разделы посвящены обвинениям в военных преступлениях "палачу Мариуполя" генералу Михаилу Мизинцеву, генералу Александру Журавлеву, который ответственен за бомбардировки Харькова кластерными боеприпасами, полковнику Олегу Тимошину, под командованием которого был нанесен ракетный удар по торговому комплексу в Кременчуге, и Азатбеку Омурбекову, который командовал российскими оккупантами в Буче.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.

14 марта глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что еще две страны поддержали создание трибунала по военным преступлениям против Украины.

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Сергій Бережний

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