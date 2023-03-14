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Прокуратура Украины собрала досье на 600 командиров РФ, включая Путина – Guardian

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 13:44
Прокуратура Украины собрала досье на 600 командиров РФ, включая Путина – Guardian - Фото
Скриншот публикации The Guardian

Прокурора Украины показала журналистам The Guardian составленную следователями диаграмму ответственности 600 лиц из военного и политического командования страны-агрессора за военные преступления.

Прокуроры рассказали журналистам, что построили наглядную схему ответственности 600 представителей российского командования, которая в итоге заняла площадь четыре на полтора метра.

На диаграмме размещены имена и фотографии подозреваемых в причастности к военным преступлениям россиян в Украине, на которых открыли уголовные производства. Во главе схемы размещен российский диктатор Владимир Путин (в виде "фотожабы" в нацистской форме), в ней также присутствуют глава минобороны РФ Сергей Шойгу, глава генштаба Валерий Герасимов и несколько сотен представителей российского военного командования. 

Как рассказал журналистам глава прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков, досье начали создавать в 2022 году и продолжают еженедельно обновлять.

В публикации The Guardian отдельные разделы посвящены обвинениям в военных преступлениях "палачу Мариуполя" генералу Михаилу Мизинцеву, генералу Александру Журавлеву, который ответственен за бомбардировки Харькова кластерными боеприпасами, полковнику Олегу Тимошину, под командованием которого был нанесен ракетный удар по торговому комплексу в Кременчуге, и Азатбеку Омурбекову, который командовал российскими оккупантами в Буче.  

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Сергій Бережний
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