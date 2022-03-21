В России заводы приостанавливают деятельность по ремонту военной техники – Генштаб ВСУ

В России приостанавливают деятельность некоторые заводы, специализирующиеся на ремонте военной техники. Причина – в отсутствии из-за санкций комплектующих западного производства. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 21 марта.

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В частности, по имеющейся информации, приостановлена работа предприятий корпорации Уралзавод и Челябинского тракторного завода, которые специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил РФ.

Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Беларусью.

На временно занятых территориях Запорожской области захватчики проводят скрытую подготовку к проведению "выборов" пророссийских администраций районов и городов.

В целях организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область, сообщили в Генштабе.

На территории одного из населенных пунктов Запорожья противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий РФ. На восстановлении находятся до 20 единиц бронированной техники.

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

В Генштабе ВСУ также отметили, что, кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

Вадим Ребрина

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