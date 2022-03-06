В Ростове-на-Дону развернули штаб ЧВК Вагнер – Генштаб ВСУ
06.03.2022, 08:22
В Ростове-на-Дону развернули штаб подконтрольной Кремлю частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Отмечается, что с начала вторжения России в Украину активизировалась деятельность российских ЧВК по вербовке наемников с опытом службы в подразделениях специального назначения и соответствующей подготовкой.
В частности, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.
- На утро 5 марта Россия потеряла 10 000 военных с начала нового вторжения в Украину.
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