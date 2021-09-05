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В седьмую годовщину минского протокола США призвали РФ выполнить взятые обязательства

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 10:48
В седьмую годовщину минского протокола США призвали РФ выполнить взятые обязательства - Фото
Кристина Квин (Скриншот видео USEmbassyKyiv/Youtube)

В седьмую годовщину подписания минского протокола США призвали Россию полностью выполнить взятые на себя обязательства и вывести оружие и силы с территории Украины. Заявление опубликовано в Facebook посольства США в Киеве.

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"Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", – говорится в заявлении.

США призывают Россию выполнять взятые в Минске обязательства: разрешить ОБСЕ наблюдение на украино-российской границе, освободить незаконно удерживаемых лиц, вывести оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

СПРАВКА. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года. Он предполагал, в том числе, двухстороннее прекращение огня на Донбассе, мониторинг ОБСЕ, освобождение удерживаемых лиц и вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины.

  • 2 сентября 2021 года Россия в ОБСЕ объявила утвержденное Путиным решение: не поддерживать широкий консенсус о продлении после 30 сентября мандата миссии ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк.
  • В МИД Украины это решение раскритиковали и заявили, что оно может привести к эскалации российско-украинского конфликта на Донбассе.
  • К критике присоединились посольство США в Киеве и представитель США в ОБСЕ.

Денис Юдин
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война на Донбассе российская агрессия Посольство США
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