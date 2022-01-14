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В Сенат США подан еще один законопроект о санкциях против Путина и олигархов РФ: что в нем

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 19:58
В Сенат США подан еще один законопроект о санкциях против Путина и олигархов РФ: что в нем - Фото
Марко Рубио (фото - EPA)

Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о введении немедленных и жестких санкций против России и лично президента РФ Владимира Путина на случай, если российские войска вторгнутся в Украину. Об этом сообщается на сайте сенатора.

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Рубио пишет, что санкции коснутся секторов российской экономики, от которых режим Путина зависит в плане личного обогащения.

"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", — сказал Рубио. Он призвал своих коллег из Сената к сотрудничеству, чтобы принять этот законопроект, "пока не стало слишком поздно".

Документ предусматривает, что каждые 20 дней директор национальной разведки должен представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Российская Федерация или ее марионетки территориальную целостность Украины.

В случае вторжения российских войск в Украину, согласно законопроекту, в течение 10 дней президент США обязан ввести следующие санкции:

- заблокировать собственность и отозвать визы Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, а также российских олигархов, против которых были введены санкции в 2017 году;

- запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики;

- ввести санкции против SWIFT, если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта;

- немедленно ввести санкции против Северного потока-2 и разработать стратегию, как США будут поощрять другие страны к введению санкций против России.

  • 12 января демократы в Сенате США представили законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц.
  • 13 января Сенат не принял законопроект о введении санкций против Северного потока-2, которого добивался сенатор-республиканец Тед Круз
Вадим Ребрина
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санкции владимир путин агрессия сергей шойгу Михаил Мишустин марк рубио
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