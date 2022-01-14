Сенат США не принял законопроект республиканцев о санкциях против Северного потока-2

13 января Сенат США не принял законопроект о введении санкций против российского газопровода Северный поток-2, которого добивался сенатор-республиканец Тед Круз. Это произошло на следующий день после того, как демократы обнародовали собственный проект закона. Об этом сообщает Reuters.

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За проект Круза проголосовали 55 конгрессменов, против – 43. Для принятия документа требовалось не менее 60-ти голосов в поддержку.

Как отмечается, сенатор Роберт Менендес заручился поддержкой многих своих коллег-демократов, в том числе президента Джо Байдена, альтернативного законопроекта, который он представил 12 января.

В проекте Менендеса предусмотрены широкомасштабные санкции против высокопоставленных российских правительственных и военных чиновников, а также против банковских учреждений, которые введут, если Москва начнет военные действия против Украины.

Сенатор Жанна Шахин, демократ, которая первоначально вместе с Крузом поддерживала санкции против СП-2, выступила против его законопроекта, заявив, что он рискует нарушить единство в Вашингтоне и Европы перед лицом российской агрессии против Украины.

В речи перед голосованием она сказала, что закон Круза "вобьет клин" между США и их союзниками в Европе, особенно Германией.

Круз сказал перед голосованием, что, если его законопроект не будет принят, "Украина рискует вообще исчезнуть с карты".

Законопроект Менендеса, по которому еще не назначена дата голосования, налагает санкции на трубопровод, а также на российских должностных лиц и организации после любой агрессии Москвы против Украины. Законопроект Круза ввел бы санкции против Nord Stream 2 AG – компании, занимающейся строительством проекта, через 15 дней после принятия.

19 декабря 2021-го сообщалось, что в Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, как того добивался сенатор из республиканского меньшинства Тед Круз.

6 января 2022-го появилась информация, что демократы в Сенате США, которые поддерживали санкции против СП-2, изменили свое отношение к законопроекту Круза и могут не проголосовать за документ.

12 января демократы в сенате США представили новый законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц.

13 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не связывать газопровод Северный поток-2, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Германию, и агрессию Москвы против Украины.

Наталия Медведева

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