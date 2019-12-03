В Сенате США не нашли вмешательства Украины в американские выборы

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch/EPA)

Комитет Сената США по разведке не нашел доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

CNN подчеркивает, что ни одно из разведывательных ведомств США никогда не писало отчет о возможном вмешательстве Украины в выборы 2016 года, тем не менее, ряд законодателей от Республиканской партии продолжают поддерживать эти обвинения. О якобы вмешательстве Украины говорил и президент США Дональд Трамп, и требовал от президента Владимира Зеленского начать соответствующее расследование.

Сенатор Ангус Кинг рассказал CNN, что был на примерно 25 слушаниях и брифингах в комитете по разведке за последние три года, на которых рассматривалось вмешательство в выборы 2016 года. Он ни разу не слышал ничего о каком-либо вмешательстве Украины. Сенатор Марко Рубио также заявил, что действия украинских чиновников в отношении этих выборов не идут ни в какое сравнение с попытками вмешательства со стороны России.

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