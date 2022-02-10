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В Сенате США обсуждают санкции "на упреждение" за кибератаки против Украины – Politico

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 11:46
В Сенате США обсуждают санкции
Фото - depositphotos.com

Российская кибератака против информационных ресурсов Украины может стать основанием для введения санкций США даже без военного вторжения. Именно такой подход приняло руководство комитета по международным отношениям Сената США, сообщает Politico.

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Ряд сенаторов настаивают на том, чтобы санкции за кибератаки были включены в основной законопроект о принятии мер против России, если она вторгнется в Украину. Это сделает вероятные хакерские атаки прямым основанием для запуска санкционного механизма. 

Санкции за кибератаки со стороны России являются "одним из вопросов, который находится на рассмотрении", заявил председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес. Он также дал понять, что есть возможность введения санкций в связи с  российскими хакерскими операциями, которые были уже проведены против Украины.

Сенатор-демократ Крис Мерфи утверждает, что введение санкций до начала нового вторжения возможно, если связать их с российскими кибератаками.

Сенатор-республиканец Джим Риш подтвердил журналистам, что такой вопрос обсуждался, но он пока не готов озвучивать детали.

Обсуждаемый законопроект о санкциях против России является попыткой найти компромиссный подход между позициями демократов, которые – за введение санкций после начала агрессии, и республиканцев, которые настаивают на необходимости превентивных санкций. При этом обе партии согласны, что агрессивные операции в киберпространстве могут быть основанием для включения механизма санкционного давления.

До недавнего времени военные доктрины большинства стран считали кибератаки формой агрессии, остающейся "ниже ватерлинии", что предполагало военный ответ. Этим активно пользовались Россия, Китай и Иран, которые проводили информационные диверсии, в том числе вмешательства в избирательные кампании и электоральный процесс, а также для блокирующих "гибридных" атак на стратегически важные, но уязвимые инфраструктуры. Это привело к тому, что киберугрозы были внесены в обновленные военные доктрины ряда государств как допускающие зеркальный или даже военный ответ.

Тема борьбы с российскими хакерскими группировками была одним из приоритетов женевского саммита президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.  

4 февраля ряд европейских нефтяных компании, в том числе Oiltanking в Германии, SEA-Invest в Бельгии и Evos в Нидерландах, подверглись хакерской атаке, которая привела к временным перебоям в поставках энергоносителей.

Сергей Бережной
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