В сентябре украинская армия освободила от россиян около 9000 кв. км на востоке – Зеленский

В течение сентября украинские силы обороны освободили на востоке около 9000 кв. км территории - порядка 400 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 23 сентября.

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"С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождено около 9000 кв. км территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают", - сказал Зеленский.

Президент призвал "делать все, чтобы такой помощи было больше" - передавать украинским спецслужбам все данные о тех, кто организовывает и помогает проводить псевдореферендумы, передавать всю информацию о российской мобилизации и армии РФ в целом.

Также он призвал украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, помогать пожилым людям, семьям с детьми и всем, кто в этом нуждается.

По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава РФ объявила "частичную мобилизацию" в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский призвал украинцев любыми способами избегать российской мобилизации, а если все же не удалось - саботировать любые военные операции и при первой же возможности переходить на позиции ВСУ.

Оксана Житнюк

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