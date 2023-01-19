В Сербии подан иск против ЧВК Вагнера за попытки вербовки граждан страны

В Сербии подан судебный иск в связи с попытками вербовки граждан страны в российскую частную военную компанию Вагнера. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Судебный иск от имени сербских общественных структур подан не только против ЧВК Вагнера, но и против лиц, которые, по мнению истцов, содействовали попыткам вербовки.

Агентство цитирует сообщение адвоката Чедомира Стойковича, по словам которого в списке ответчиков присутствуют посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин.

"У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин... отдавал приказы, директивы и инструкции о том, что деятельность группы Вагнера в Сербии не должна пресекаться", – сказал Стойкович.

Адвокат отметил, что посол России пользуется дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в Сербии, однако ему может быть предписано покинуть страну.

По законам Сербии, заявление о возбуждении уголовного дела должен рассмотреть государственный обвинитель, который может дать ему ход или оставить без последствий.

17 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов в ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.