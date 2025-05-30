В Сербии прогремел взрыв на заводе, который Россия обвинила в поставках снарядов Украине
В Сербии на складе военного завода Krušik в Валье произошел взрыв, есть пострадавшие. Ранее Россия называла это предприятие "поставщиком боеприпасов Украине", передают Danas и Радио Свобода Европа.
Сообщается, что взрыв прогремел 30 мая около 7:40 (06:40 по Киеву). Компания подтвердила, что во время выполнения штатных работ по прессованию пентрита "сработал усилитель воспламенителя на прессе". В результате этого один сотрудник получил травмы в виде порезов, а у четырех сотрудников наблюдаются симптомы звона в ушах.
Рабочих направили в больницу для оказания помощи и проверки слуха.
Отмечается, что это не первый инцидент на заводе "Крушик". В августе 2024 года руководство завода сообщило, что три человека получили легкие травмы во время работы с капсулой на испытательном полигоне шахты.
Перед этим, в мае 2023 года, в результате взрыва пострадал рабочий. Аналогичные инциденты произошли в январе 2023 года и августе 2022 года.В обоих случаях рабочие получили травмы.
- 28 мая Служба внешней разведки РФ обвинила оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине – вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету". Завод "Крушик" был в списке "поставщиков".
- 30 мая президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна проведет расследование после заявления РФ и если будет подозревать передачу боеприпасов Украине, то прекратит их продажу другим странам.