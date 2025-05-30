В Сербии прогремел взрыв на заводе, который Россия обвинила в поставках снарядов Украине

Отмечается, что это не первый инцидент за последние несколько лет на этом предприятии

Завод "Крушик" (Фото: haqqin.az)

В Сербии на складе военного завода Krušik в Валье произошел взрыв, есть пострадавшие. Ранее Россия называла это предприятие "поставщиком боеприпасов Украине", передают Danas и Радио Свобода Европа.

Сообщается, что взрыв прогремел 30 мая около 7:40 (06:40 по Киеву). Компания подтвердила, что во время выполнения штатных работ по прессованию пентрита "сработал усилитель воспламенителя на прессе". В результате этого один сотрудник получил травмы в виде порезов, а у четырех сотрудников наблюдаются симптомы звона в ушах.

Рабочих направили в больницу для оказания помощи и проверки слуха.

Отмечается, что это не первый инцидент на заводе "Крушик". В августе 2024 года руководство завода сообщило, что три человека получили легкие травмы во время работы с капсулой на испытательном полигоне шахты.

Перед этим, в мае 2023 года, в результате взрыва пострадал рабочий. Аналогичные инциденты произошли в январе 2023 года и августе 2022 года.В обоих случаях рабочие получили травмы.