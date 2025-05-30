У Сербії пролунав вибух на заводі, який Росія звинуватила у постачанні снарядів Україні

Наголошується, що це не перший інцидент за останні кілька років на цьому підприємстві

Завод "Крушик" (Фото: haqqin.az)

У Сербії на складі військового заводу Krušik у Валі стався вибух, є постраждалі. Раніше Росія називала це підприємство "постачальником боєприпасів України", передають Danas та Радіо Свобода Європа.

Повідомляється, що вибух пролунав 30 травня близько 7:40 (06:40 за Києвом). Компанія підтвердила, що під час виконання штатних робіт із пресування пентриту "спрацював підсилювач запальника на пресі". Внаслідок цього один співробітник отримав травми у вигляді порізів, а у чотирьох співробітників спостерігаються симптоми дзвону у вухах.

Робітників направили до лікарні для надання допомоги та перевірки слуху.

Зазначається, що це не перший інцидент на заводі "Крушик". У серпні 2024 року керівництво заводу повідомило, що троє людей отримали легкі травми під час роботи з капсулою на випробувальному полігоні шахти.

Перед цим, у травні 2023 року, внаслідок вибуху постраждав робітник. Аналогічні інциденти сталися у січні 2023 року та серпні 2022 року. В обох випадках робітники отримали травми.