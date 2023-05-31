В сети появились фото уничтоженного российского С-400. Пишут об ударе ВСУ по оккупантам

Российские Telegram-каналы заявили, что украинские военные поразили пункт боевого управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" армии РФ в Херсонской области, обнародовав фото уничтоженной техники.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отмечается, что по технике оккупантов могли ударить реактивной системой залпового огня HIMARS в 20-х числах мая 2023 года.

Официальных данных от Генштаба ВСУ об уничтожении С-400 на Таврическом направлении в эти даты не было.

В разговоре с LIGA.net начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отказалась комментировать информацию об уничтожении российского ПБУ 55К6Е.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm предположило, что судя по фото, для удара был использован боеприпас M30A1 с альтернативной боеголовкой, содержащей вольфрамовые элементы зонального поражения.

СПРАВКА. С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. Была принята на вооружение в России в 2007 году. Максимальная дальность – 400 километров. Минобороны РФ называет С-400 одним из ключевых элементов ПВО. Система также была поставлена в другие страны: Беларусь, Индия, Китай, Турция. Пентагон предлагал Анкаре передать ЗРК С-400 в ВСУ в обмен на снятие санкций в марте 2023 года. Однако Турция отказалась это делать.

По состоянию на 31 мая 2023 года украинские военные уничтожили 207 910 российских оккупантов, а также 333 вражеских ЗРК.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.