В сети появились фото уничтоженного российского С-400. Пишут об ударе ВСУ по оккупантам
Российские Telegram-каналы заявили, что украинские военные поразили пункт боевого управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" армии РФ в Херсонской области, обнародовав фото уничтоженной техники.
Отмечается, что по технике оккупантов могли ударить реактивной системой залпового огня HIMARS в 20-х числах мая 2023 года.
Официальных данных от Генштаба ВСУ об уничтожении С-400 на Таврическом направлении в эти даты не было.
В разговоре с LIGA.net начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отказалась комментировать информацию об уничтожении российского ПБУ 55К6Е.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm предположило, что судя по фото, для удара был использован боеприпас M30A1 с альтернативной боеголовкой, содержащей вольфрамовые элементы зонального поражения.
- По состоянию на 31 мая 2023 года украинские военные уничтожили 207 910 российских оккупантов, а также 333 вражеских ЗРК.
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