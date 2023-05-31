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Почти полтысячи оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил статистику потерь России

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 08:45
Почти полтысячи оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил статистику потерь России - Фото
Украинский военный (Фото: ТрО ВСУ)

Украинские военные за последние сутки уничтожили 470 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 207 910 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Утром 31 мая наши защитники заявили, что подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки захватчиков.

Общие боевые потери России по состоянию на 31 мая 2023 года ориентировочно составили:

- личного состава – 207 910 человек (+470);

- танков – 3802 (+0);

- боевых бронированных машин – 7472 (+3);

- артиллерийских систем – 3460 (+15);

- РСЗО – 575 ;

- средств ПВО – 333 (+1) ;

- самолетов – 313 ;

- вертолетов – 298;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3124 (+32);

- крылатых ракет – 1107 ;

- кораблей/катеров – 18;

- автомобильной техники и автоцистерн – 6230 (+11);

- специальной техники – 454.

  • 30 мая 2023 года бойцы Азова показали видео, как с танками и БМП успешно штурмуют позиции россиян под Бахмутом.

Читайте также: За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили десятки "шахедов" – Генштаб

Олег Васькив
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