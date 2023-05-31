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Майже пів тисячі окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив статистику втрат Росії

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 08:45
Майже пів тисячі окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив статистику втрат Росії - Фото
Український військовий (Фото: ТрО ЗСУ)

Українські військові за останню добу знищили 470 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 207 910 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Вранці 31 травня наші захисники заявили, що підрозділи Сил оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки загарбників.

Загальні бойові втрати Росії станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали:

— особового складу — 207 910 осіб (+470);

— танків — 3802 (+0);

— бойових броньованих машин — 7472 (+3);

— артилерійських систем — 3460 (+15);

— РСЗВ — 575;

— засобів ППО — 333 (+1);

— літаків — 313;

— вертольотів — 298;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3124 (+32);

— крилатих ракет — 1107;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6230 (+11);

— спеціальної техніки — 454.

  • 30 травня 2023 року бійці Азову показали відео, як із танками та БМП успішно штурмують позиції росіян під Бахмутом.

Читайте також: Минулої доби українські захисники знищили десятки "шахедів" – Генштаб

Олег Васьків
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