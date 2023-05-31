Минулої доби українські захисники знищили десятки "шахедів" – Генштаб
31.05.2023, 07:45
Shahed-136 (Скриншот з анімації)
Українські військові 30 травня "приземлили" 32 ворожі "шахеди". Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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У ранковому зведенні вказали, що вчора Росія завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні безпілотники.
"Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 БПЛА типу Shahed", – зазначили у Генеральному штабі.
Там також додали, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.
Підрозділи Сил оборони 30 травня відбили 22 атаки російських загарбників.
- Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Удень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.
- Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.
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