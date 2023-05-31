Минулої доби українські захисники знищили десятки "шахедів" – Генштаб

Українські військові 30 травня "приземлили" 32 ворожі "шахеди". Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У ранковому зведенні вказали, що вчора Росія завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні безпілотники.

"Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 БПЛА типу Shahed", – зазначили у Генеральному штабі.

Там також додали, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Підрозділи Сил оборони 30 травня відбили 22 атаки російських загарбників.

Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.

Удень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.

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