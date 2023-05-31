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Минулої доби українські захисники знищили десятки "шахедів" – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 07:45
Минулої доби українські захисники знищили десятки
Shahed-136 (Скриншот з анімації)

Українські військові 30 травня "приземлили" 32 ворожі "шахеди". Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У ранковому зведенні вказали, що вчора Росія завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні безпілотники.

"Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 БПЛА типу Shahed", – зазначили у Генеральному штабі.

Там також додали, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Підрозділи Сил оборони 30 травня відбили 22 атаки російських загарбників.

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Олег Васьків
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