За минувшие сутки украинские защитники уничтожили десятки "шахедов" – Генштаб
31.05.2023, 07:45
Shahed-136 (Скриншот с анимации)
Украинские военные 30 мая "приземлили" 32 вражеских "шахеда". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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В утренней сводке указали, что вчера Россия нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники.
"За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 БПЛА типа Shahed", – отметили в Генеральном штабе.
Там также добавили, что оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Подразделения Сил обороны 30 мая отбили 22 атаки российских захватчиков.
- Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.
- Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожила 11 крылатых и баллистических ракет.
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