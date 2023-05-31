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За минувшие сутки украинские защитники уничтожили десятки "шахедов" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 07:45
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили десятки
Shahed-136 (Скриншот с анимации)

Украинские военные 30 мая "приземлили" 32 вражеских "шахеда". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В утренней сводке указали, что вчера Россия нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники.

"За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 БПЛА типа Shahed", – отметили в Генеральном штабе.

Там также добавили, что оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Подразделения Сил обороны 30 мая отбили 22 атаки российских захватчиков.

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Олег Васькив
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