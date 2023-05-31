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У мережі з'явились фото знищеного російського С-400. Пишуть про удар ЗСУ по окупантах на Херсонщині

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 15:57
У мережі з'явились фото знищеного російського С-400. Пишуть про удар ЗСУ по окупантах на Херсонщині - Фото
ЗРК С-400 (Фото з соцмереж)

Російські Telegram-канали заявили, що українські військові нібито уразили пункт бойового управління зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" армії РФ у Херсонській області, оприлюднивши фото знищеної техніки.

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Зазначається, що по техніці окупантів могли вдарити реактивною системою залпового вогню HIMARS у 20-х числах травня 2023 року.

Офіційних даних від Генштабу ЗСУ про знищення С-400 на Таврійському напрямку в ці дати не було.

У розмові з LIGA.net начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк відмовилась коментувати інформацію про знищення російського ПБУ 55К6Е.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm припустила, що судячи з фото, для удару був використаний боєприпас M30A1 з альтернативною боєголовкою, що містить вольфрамові елементи зонального ураження.

ДОВІДКА. С-400 "Тріумф" – зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Була прийнятий на озброєння в Росії у 2007 році. Максимальна дальність – 400 кілометрів. Міноборони РФ називає С-400 одним із ключових елементів ППО. Система також була поставлена до інших країн: Білорусь, Індія, Китай, Туреччина. Пентагон пропонував Анкарі передати ЗРК С-400 до ЗСУ в обмін на зняття санкцій у березні 2023 року. Однак Туреччина відмовилася це робити.
  • Станом на 31 травня 2023 року українські військові знищили 207 910 російських окупантів, а також 333 ворожих ЗРК.
Олег Васьків
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