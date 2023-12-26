В сети сделали вброс о якобы гибели бойцов ВСУ под Авдеевкой. Генштаб опроверг
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опроверг информацию о якобы гибели 108 украинских военных под Авдеевкой в канун Рождества. Ранее такой вброс в Facebook сделал политтехнолог Виталий Бала.
Бала заявил, что в одной из бригад на Авдеевском направлении решили дать военным возможность поехать на неделю домой на Рождество.
Однако, как он утверждает, "они сели в автобус и уехали, но не доехали".
Ночью пресс-служба Генштаба заявила, что сообщение политтехнолога – фейк, и призвала доверять только официальным и проверенным источникам.
Кроме того, военнослужащие ВСУ в соцсетях также опровергли информацию из сообщения Балы.
В частности, полковник Вооруженных Сил Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал это "ярким примером отсутствия информационной гигиены", очертив фейком.
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