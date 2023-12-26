У мережі зробили вкид про нібито загибель бійців ЗСУ під Авдіївкою. Генштаб спростував
Генеральний штаб Збройних Сил України спростував інформацію про нібито загибель 108 українських військових під Авдіївкою напередодні Різдва. Раніше такий вкид у Facebook зробив політтехнолог Віталій Бала.
Бала заявив, що в одній із бригад на Авдіївському напрямку вирішили дати військовим можливість поїхати на тиждень додому на Різдво.
Проте, як він стверджує, "вони сіли в автобус та поїхали, але не доїхали".
Вночі пресслужба Генштабу заявила, що допис політтехнолога – фейк, і закликала довіряти тільки офіційним та перевіреним джерелам.
Крім того, військовослужбовці ЗСУ у соцмережах також спростували інформацію з допису Бали.
Зокрема полковник Збройних Сил Анатолій Штефан "Штірліц" назвав це "яскравим прикладом відсутності інформаційної гігієни", окресливши фейком.
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