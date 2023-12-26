У мережі зробили вкид про нібито загибель бійців ЗСУ під Авдіївкою. Генштаб спростував

Авдіївка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував інформацію про нібито загибель 108 українських військових під Авдіївкою напередодні Різдва. Раніше такий вкид у Facebook зробив політтехнолог Віталій Бала.

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Бала заявив, що в одній із бригад на Авдіївському напрямку вирішили дати військовим можливість поїхати на тиждень додому на Різдво.

Проте, як він стверджує, "вони сіли в автобус та поїхали, але не доїхали".

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Вночі пресслужба Генштабу заявила, що допис політтехнолога – фейк, і закликала довіряти тільки офіційним та перевіреним джерелам.

Крім того, військовослужбовці ЗСУ у соцмережах також спростували інформацію з допису Бали.

Зокрема полковник Збройних Сил Анатолій Штефан "Штірліц" назвав це "яскравим прикладом відсутності інформаційної гігієни", окресливши фейком.

ДОВІДКА За даними За даними Texty.org, Віталій Бала був радником віцепрем'єр-міністра в уряді експрезидента-віткача Віктора Януковича у 2006-2007 роках. Крім того, Бала є директором Агентства моделювання ситуацій, яке, як стверджують журналісти, вдавалося до маніпуляцій з рейтингами під час місцевих, парламентських і президентських виборів. У Вікіпедії Балу називають "іпсошником, брехлом та зрадником".

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