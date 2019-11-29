ФБС утверждает, что в Крыму "россиянке" шьют шпионаж на Украину

ФСБ (фото - ЕРА)

В Севастополе силовики оккупационной власти задержали "по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины" некую женщину. Утверждается, что она россиянка, пишет пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"Гражданка России была завербована украинскими спецслужбами и по заданию ГУР целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - заявили в ФСБ, где возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Ее "арестовали" на два месяца. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: Путин возьмет столько пленных, сколько ему будет нужно – Сенцов

Сообщение о том, что она россиянка, также может быть фейком, поскольку после захвата Крыма и паспортизации местных жителей власти РФ считают их "россиянами".

Сообщения о задержании "украинских шпионов" в Крыму ФСБ выдает в информационное пространство РФ и временно оккупированного полуострова практически каждый месяц. Обычно подтверждений информации ФСБ из других источников нет.



Читайте также: Работал на ФСБ. Полтавский суд дал 12 лет мужчине за госизмену