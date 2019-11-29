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ФБС утверждает, что в Крыму "россиянке" шьют шпионаж на Украину

ФБС утверждает, что в Крыму "россиянке" шьют шпионаж на Украину - Фото
ФСБ (фото - ЕРА)
29.11.2019, 10:39

Никаких подробностей оккупанты не привели: только сообщение о "задержании завербованной гражданки Российской Федерации"

В Севастополе силовики оккупационной власти задержали "по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины" некую женщину. Утверждается, что она россиянка, пишет пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"Гражданка России была завербована украинскими спецслужбами и по заданию ГУР целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - заявили в ФСБ, где возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Ее "арестовали" на два месяца. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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Сообщение о том, что она россиянка, также может быть фейком, поскольку после захвата Крыма и паспортизации местных жителей власти РФ считают их "россиянами".

Сообщения о задержании "украинских шпионов" в Крыму ФСБ выдает в информационное пространство РФ и временно оккупированного полуострова практически каждый месяц. Обычно подтверждений информации ФСБ из других источников нет.

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