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"Работал на ФСБ". Полтавский суд дал 12 лет мужчине за госизмену

"Работал на ФСБ". Полтавский суд дал 12 лет мужчине за госизмену - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
15.10.2019, 16:02

Следствие установило, что подозреваемый сотрудничал с силовиками страны-агрессора

В Полтавской области суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Следствием установлено, что мужчина в июле 2014 года, отдыхая в оккупированном Крыму, начал общаться с сотрудниками российской ФСБ и выполнять их задачи. Сообщается, что в 2014-2019 годах подозреваемый передавал силовикам страны-агрессора информацию о ситуации в Полтавской области и Украине в целом. В частности, передавал данные о лицах, состоявших на воинском учете в военкоматах.

В прокуратуре уточнили, что свою вину 57-летний мужчина признал. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. 

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