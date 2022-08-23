Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео
23.08.2022, 21:58
Фото - Telegram ЧП Севастополь
Сегодня оккупационная администрация Севастополя во временно оккупированном Крыму дважды сообщала о работе ПВО якобы против беспилотников, а жители выкладывали в сеть видео инверсионных следов в небе.
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Глава оккупационной администрации Севастополя дважды сообщал в Telegram, что российские ПВО якообы обстреляли беспилотники, каждый раз при этом подчеркивая, что повода для беспокойства у севастопольцев нет.
Городской канал ЧП Севастополь опубликовал видео с подписью "ПВО Казачка" (т.е., район Казачьей бухты).
Ранее этот же канал опубликовал фото и видео инверсионного следа ракеты ПВО над городом.
Публичных сообщений о сбитых над Севастополем или в его окрестностях БПЛА пока не было.
- 18 августа в Севастополе сообщали о "хлопках" в разных районах временно оккупированного города, в том числе на российском военном аэродроме "Бельбек".
- 20 августа дрон-камикадзе попал в штаб Черноморского флота в Севастополе. В городе начали проверять подземные укрытия.
- 22 августа в Севастополе жители слышали громкий взрыв.
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