Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео

Сегодня оккупационная администрация Севастополя во временно оккупированном Крыму дважды сообщала о работе ПВО якобы против беспилотников, а жители выкладывали в сеть видео инверсионных следов в небе.

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Глава оккупационной администрации Севастополя дважды сообщал в Telegram, что российские ПВО якообы обстреляли беспилотники, каждый раз при этом подчеркивая, что повода для беспокойства у севастопольцев нет.

Городской канал ЧП Севастополь опубликовал видео с подписью "ПВО Казачка" (т.е., район Казачьей бухты).

Ранее этот же канал опубликовал фото и видео инверсионного следа ракеты ПВО над городом.

Публичных сообщений о сбитых над Севастополем или в его окрестностях БПЛА пока не было.

18 августа в Севастополе сообщали о "хлопках" в разных районах временно оккупированного города, в том числе на российском военном аэродроме "Бельбек".

20 августа дрон-камикадзе попал в штаб Черноморского флота в Севастополе. В городе начали проверять подземные укрытия.

22 августа в Севастополе жители слышали громкий взрыв.

Сергей Бережной

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