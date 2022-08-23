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Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 21:58
Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео - Фото
Фото - Telegram ЧП Севастополь

Сегодня оккупационная администрация Севастополя во временно оккупированном Крыму дважды сообщала о работе ПВО якобы против беспилотников, а жители выкладывали в сеть видео инверсионных следов в небе.

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Глава оккупационной администрации Севастополя дважды сообщал в Telegram, что российские ПВО якообы обстреляли беспилотники, каждый раз при этом подчеркивая, что повода для беспокойства у севастопольцев нет.

Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео

Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео

Городской канал ЧП Севастополь опубликовал видео с подписью "ПВО Казачка" (т.е., район Казачьей бухты).

Ранее этот же канал опубликовал фото и видео инверсионного следа ракеты ПВО над городом. 

Оккупанты в Севастополе весь день охотятся на БПЛА – видео

Публичных сообщений о сбитых над Севастополем или в его окрестностях БПЛА пока не было.

Сергей Бережной
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Крым оккупанты взрывы севастополь беспилотники
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