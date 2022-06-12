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В Северодонецке боец Нацгвардии сбил беспилотник Орлан-10 из ПЗРК

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 16:43
В Северодонецке боец Нацгвардии сбил беспилотник Орлан-10 из ПЗРК - Фото
Орлан-10 - иллюстративное фото (Фото - 24 ОМБр имени короля Данила)

В Северодонецке боец Национальной гвардии сбил российский беспилотник "Орлан-10", сообщает официальный Facebook Нацгвардии Украины.

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Военнослужащий попал в цель из ПЗРК "Игла" с первого выстрела. 

  • 10 июня штаб ВСУ сообщал, что зенитные ракетные войска уничтожили 500-ю российскую воздушную цель. 

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Сергей Бережной
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Орлан-10 БПЛА беспилотник
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