В Северодонецке боец Нацгвардии сбил беспилотник Орлан-10 из ПЗРК
12.06.2022, 16:43
Орлан-10 - иллюстративное фото (Фото - 24 ОМБр имени короля Данила)
В Северодонецке боец Национальной гвардии сбил российский беспилотник "Орлан-10", сообщает официальный Facebook Нацгвардии Украины.
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Военнослужащий попал в цель из ПЗРК "Игла" с первого выстрела.
- 10 июня штаб ВСУ сообщал, что зенитные ракетные войска уничтожили 500-ю российскую воздушную цель.
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