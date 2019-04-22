В штабе Зеленского сказали, когда ждут результаты от ЦИК

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ожидают, что 22 апреля к обеду голоса избирателей будут посчитаны. Об этом на брифинге сообщил координатор штаба Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.

"По той скорости обработки электронных протоколов, которую мы видим, я думаю - днем дадут уже почти 100%", - сказал он.

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Прием бумажных протоколов займет больше времени.

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"Мы информируем свои окружные комиссии о надлежащем оформлении протоколов... Пожалуйста, тщательно оформляйте. Потому, что если возить на уточнение в Ужгород, это займет трое суток. И на трое суток затянется установление результатов", - объяснил он.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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