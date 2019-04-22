Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 00:08

В штабе Зеленского сказали, когда ждут результаты от ЦИК

В штабе Зеленского сказали, когда ждут результаты от ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Александр Корниенко отметил, что сегодня днем могут быть известны официальные итоги голосования во втором туре

Реклама
Реклама

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ожидают, что 22 апреля к обеду голоса избирателей будут посчитаны. Об этом на брифинге сообщил координатор штаба Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.

"По той скорости обработки электронных протоколов, которую мы видим, я думаю - днем дадут уже почти 100%", - сказал он.

Реклама

Прием бумажных протоколов займет больше времени.

Читайте также: Подсчитано 5% голосов. Лидирует Зеленский - ЦИК

"Мы информируем свои окружные комиссии о надлежащем оформлении протоколов... Пожалуйста, тщательно оформляйте. Потому, что если возить на уточнение в Ужгород, это займет трое суток. И на трое суток затянется установление результатов", - объяснил он.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Александр Корниенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 