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В "штате Байдена" грузят боеприпасами самолет: это помощь США для Украины – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 11:49
В
Погрузка боеприпасов в США для Украины (скриншот видео Госдепа)

Американские военные грузят боеприпасы на военно-транспортный самолет в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщают Госдеп и посольство США в Киеве.

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Отмечается, что боеприпасы на C-17 Globemaster III грузят военные 436-й эскадрильи ВВС США. Они отправятся в Украину в рамках программы по предоставлению военной помощи.

Также указано, что погрузка происходит в Дувре, штат Делавэр. Этот штат имеет особое место в судьбе президента США Джо Байдена – он учился в Делавэрском университете, был сенатором от Делавэра и во время президентской кампании проводил предвыборные мероприятия в крупнейшем городе штата, Уилмингтоне.

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Марк Сировой
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США боеприпасы ВСУ война военная помощь
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