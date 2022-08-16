В "штате Байдена" грузят боеприпасами самолет: это помощь США для Украины – видео

Американские военные грузят боеприпасы на военно-транспортный самолет в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщают Госдеп и посольство США в Киеве.

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Отмечается, что боеприпасы на C-17 Globemaster III грузят военные 436-й эскадрильи ВВС США. Они отправятся в Украину в рамках программы по предоставлению военной помощи.

Также указано, что погрузка происходит в Дувре, штат Делавэр. Этот штат имеет особое место в судьбе президента США Джо Байдена – он учился в Делавэрском университете, был сенатором от Делавэра и во время президентской кампании проводил предвыборные мероприятия в крупнейшем городе штата, Уилмингтоне.

Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США @usairforce завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну в рамках програми з надання безпекової допомоги. https://t.co/c10lNNKOPb — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 16, 2022

8 августа США анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут в частности Javelin, ракеты для HIMARS, NASAMS, боеприпасы для артиллерии.

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Марк Сировой

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