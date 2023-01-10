UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Швеции ожидают усиления подрывной деятельности России – шеф службы безопасности

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 18:37
В Швеции ожидают усиления подрывной деятельности России – шеф службы безопасности - Фото
Шарлотта фон Эссен (Фото - скриншот видео)

Служба внутренней безопасности Швеции (SAPO) ожидает, что Россия усилит подрывную работу против телекоммуникационных и энергетических сетей этой страны. Об этом сказала глава службы Шарлотта фон Эссен, сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Фон Эссен в выступлении на международной конференции по безопасности Folk och Försvar назвала поведение России "непредсказуемым", но при этом она сказала, что ее агентство прогнозирует усиление действий России против безопасности Швеции.

Секторами, для которых SAPO видит смысл включить "режим повышенной бдительности для предотвращения шпионажа и саботажа", она считает телекоммуникации, электроснабжение и (без уточнений) транспортировку "критических материалов".

Фон Эссен пояснила, что у России есть заинтересованность навредить этим секторам, так как "это может нанести ущерб и остальной Европе".

По ее словам, спецслужба ожидает, что Россия будет "в большей степени, чем прежде, использовать русскую диаспору, учреждения и компании в Швеции".

SAPO также отмечает усиление распространения "теорий заговора и антигосударственных нарративов, которые в долгосрочной перспективе рискуют подорвать доверие к общественным институтам, принятию политических решений и легитимности государства".

8 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в выступлении на той же конференции, что ситуация в Северной Европе становится напряженной, а потому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона. 

  • 28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.
  • С 1 января 2023 года председательство в Совете Евросоюза перешло от Чехии к Швеции, которая одним из приоритетов объявила поддержку Украины.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
швеция служба безопасности подрывная деятельность SAPO Шарлотта фон Эссен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 