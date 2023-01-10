В Швеции ожидают усиления подрывной деятельности России – шеф службы безопасности

Служба внутренней безопасности Швеции (SAPO) ожидает, что Россия усилит подрывную работу против телекоммуникационных и энергетических сетей этой страны. Об этом сказала глава службы Шарлотта фон Эссен, сообщает Associated Press.

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Фон Эссен в выступлении на международной конференции по безопасности Folk och Försvar назвала поведение России "непредсказуемым", но при этом она сказала, что ее агентство прогнозирует усиление действий России против безопасности Швеции.

Секторами, для которых SAPO видит смысл включить "режим повышенной бдительности для предотвращения шпионажа и саботажа", она считает телекоммуникации, электроснабжение и (без уточнений) транспортировку "критических материалов".

Фон Эссен пояснила, что у России есть заинтересованность навредить этим секторам, так как "это может нанести ущерб и остальной Европе".

По ее словам, спецслужба ожидает, что Россия будет "в большей степени, чем прежде, использовать русскую диаспору, учреждения и компании в Швеции".

SAPO также отмечает усиление распространения "теорий заговора и антигосударственных нарративов, которые в долгосрочной перспективе рискуют подорвать доверие к общественным институтам, принятию политических решений и легитимности государства".

8 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в выступлении на той же конференции, что ситуация в Северной Европе становится напряженной, а потому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

С 1 января 2023 года председательство в Совете Евросоюза перешло от Чехии к Швеции, которая одним из приоритетов объявила поддержку Украины.

Сергій Бережний

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